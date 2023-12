Sonia Bruganelli torna in tv: ecco in quale programma la vedremo

Sonia Bruganelli torna in tv: ecco in quale programma la vedremo

Novità in vista per Sonia Bruganelli: l'ex moglie di Bonolis torna in tv.

Per la gioia dei fan, Sonia Brunagelli torna in tv. L’ex moglie di Paolo Bonolis, dopo l’avventura come opinionista del GF, si prepara a sedersi nuovamente davanti alla macchina da presa con un format completamente diverso.

Sonia Bruganelli torna in tv: in quale programma la vedremo?

Intervistata dal settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha svelato che potrebbe presto tornare in tv. L’ex moglie di Paolo Bonolis è in contatto con Mediaset e altre reti per portare in televisione un format completamente diverso dal GF, che tra l’altro lei conduce già da tempo sui suoi canali social. Stiamo parlando de I Libri di Sonia, attualmente in scena su SDL tv e You Tube.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia ha raccontato:

“Se ho già iniziato a registrare I libri di Sonia? Sì. Il mix sarà sempre lo stesso. Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ. E non è tutto. Insieme con i miei autori stiamo elaborando un format per ampliare ancora di più il programma e coinvolgere tutte le case editrici amiche, che ringrazio, strutturando la trasmissione con nuovi innesti: ci saranno un podcast e i racconti delle mamme in difficoltà che mi cercano privatamente sui social; ogni loro vicenda umana merita di essere una storia valorizzata e letta. Mi creda, davvero ogni storia, perché le lacrime che scorrono dai loro occhi sono tante. E poi tante, tante altre interviste”.

Il programma di Sonia Bruganelli potrebbe approdare su Mediaset

Considerando che Sonia ha ottimi rapporti con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ha apportato una rivoluzione alla Rete, è probabile che il programma sbarchi proprio sul Biscione. La Bruganelli ha concluso: