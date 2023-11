Sonia Bruganelli, il post sul matrimonio con Bonolis: il commento della figlia

Sonia Bruganelli ha condiviso su social un post che ripercorre la sua storia d’amore con Paolo Bonolis, e ha ricevuto un commento da parte di sua figlia Adele.

Sonia Bruganelli: il post via social

Sonia Bruganelli ha condiviso via social un post che racconta la sua storia con Paolo Bonolis, dal matrimonio alla nascita dei tre figli, passando per la separazione dal marito, resa ufficiale alcuni mesi fa. Adele, la minore delle figlie che i due hanno avuto insieme, ha commentato il post facendo notare un errore: “Comunque dicono sempre che sono del 2009”, ha scritto (è nata infatti nel 2007. “Sarai contenta tra 30 anni amore”, le ha risposto Sonia Bruganelli.

Oggi la conduttrice ha mantenuto uno splendido legame con l’ex marito per il bene dei figli e i due continuano a collaborare e a trascorrere molto del loro tempo libero insieme. Sui social in tanti hanno fatto loro le congratulazioni per la splendida famiglia costruita insieme, e si chiedono se in futuro ci saranno ulteriori novità per quanto riguarda la loro vita privata. “Si cambia. Io conosco Paolo da quando avevo 23 anni, ora ne ho 49. Da più della metà della mia vita. Era necessità di libertà, ma non libertà sessuale. La libertà è anche poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere momenti romantici, che ho voglia di conoscere di più, lavorare di più, viaggiare di più. Magari lui è in un periodo diverso della sua vita. Mi sono sentita libera di dirgli a quale punto ero”, ha affermato.