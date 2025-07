Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island, accusa le nuove coppie di cercare visibilità più che veri sentimenti.

Scoppia la polemica su Temptation Island: un’ex protagonista del programma rompe il silenzio e lancia un’accusa pesante contro le nuove coppie in gioco. A suo dire, da anni l’interesse per i sentimenti sarebbe sempre più marginale.

Georgette Polizzi a Temptation Island 2016

Nel 2016 Georgette Polizzi partecipò alla terza edizione di Temptation Island, in coppia con Davide Tresse, con cui era fidanzata da poco più di un anno.

Di professione stilista e già seguita sui social, Georgette guardava al reality come a una sfida per testare la solidità della loro relazione. Tuttavia l’esperienza si rivelò tutt’altro che facile: l’avvicinamento al tentatore Claudio D’Angelo suscitò un vero polverone mediatico, lasciandola esposta a critiche e giudizi. Oggi, a distanza di anni, racconta quel periodo definendolo una “caduta rovinosa”, ma anche un momento di trasformazione, da cui ha tratto forza e autenticità per la sua rinascita personale.

Nonostante le tensioni e le difficoltà emerse durante l’avventura televisiva, la coppia è rimasta unita e, nel settembre 2019, si è sposata con una cerimonia civile a Vicenza davvero emozionante. Due anni dopo, il 21 marzo 2022 è nata la loro prima figlia Sole: per Georgette, diventata mamma dopo un lungo e complesso percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, è stato un vero “miracolo di primavera” che ha coronato il loro amore e la loro resilienza di fronte alla sclerosi multipla diagnosticata nel 2018.

L’accusa dell’ex di Temptation Island contro le nuove coppie

A sollevare dubbi sulla genuinità delle dinamiche del reality è Georgette Polizzi, ex partecipante del programma insieme a Davide Tresse, oggi suo compagno di vita. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, la stilista ha espresso perplessità sull’evoluzione del format, dichiarando che rispetto alla sua esperienza, oggi i protagonisti sembrano più attenti all’esposizione mediatica che al confronto sentimentale.

Secondo lei, molti concorrenti appaiono consapevoli delle opportunità di visibilità offerte dal programma, con l’obiettivo – più o meno velato – di costruirsi un seguito social. Una tendenza che, osserva Polizzi, si è accentuata con il tempo e si riflette chiaramente anche nei comportamenti degli attuali partecipanti.