Temptation Island è da sempre uno dei reality più seguiti e chiacchierati della televisione italiana, grazie a storie intense, colpi di scena e soprattutto alla guida carismatica di Filippo Bisciglia. Proprio lui, volto storico del programma, è recentemente finito al centro dell’attenzione non per la nuova puntata, ma per un’imitazione davvero sorprendente che ha conquistato il web in poche ore.

Temptation Island, record di ascolti e tre serate in arrivo su Canale 5

Mediaset ha deciso di lanciare un’operazione senza precedenti, programmando tre appuntamenti consecutivi con Temptation Island: il reality andrà in onda eccezionalmente martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. La quinta puntata trasmessa giovedì 24 luglio ha raggiunto il 30% di share, confermandosi leader assoluto con oltre 3.851.000 spettatori. Un risultato straordinario per il docu-reality, che Filippo Bisciglia ha voluto festeggiare in modo originale e simpatico sui social, coinvolgendo ancora una volta il pubblico con un video esilarante e sentito ringraziamento.

Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende tutti: l’imitazione è subito virale

Con una perfetta imitazione di Alessio, uno dei protagonisti più memorabili di questa stagione per il suo modo particolare di esprimersi e interagire con la fidanzata Sonia M, Filippo Bisciglia ha catturato l’attenzione dei fan sui social. Riproducendo le sue frasi iconiche, come “Che si fa? Che dobbiamo fare?”, il conduttore ha regalato un momento divertente che è subito diventato virale. Dopo aver scoperto gli straordinari numeri di ascolto dell’ultima puntata, Bisciglia ha voluto ringraziare calorosamente il pubblico, ricevendo una valanga di messaggi affettuosi:

“Sei il numero uno, ti si ama”, “Temptation Island sei tu”, “Grazie di esistere” sono solo alcuni dei tanti complimenti lasciati sotto il video.