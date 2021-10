“Sono un calciatore e sono gay”: il coming out di Josh Cavallo

Milano, 27 ott. (askanews) – “Sono Josh Cavallo, sono un calciatore e sono gay”. Australiano, terzino sinistro dell’Adelaide United, Cavallo ha deciso di fare coming out, dichiarando la propria omosessualità, un qualcosa ancora tabù nel mondo del calcio maschile. ha 21 anni e gioca nella A-League, la nostra Serie A. Cavallo è il primo calciatore professionista, ancora in attività, ad aver fatto coming out.

“Voglio ispirare e mostrare che è possibile essere se stessi e giocare a pallone.

E’ normale essere gay e giocare a calcio. Sapete, voglio mostrare a tutte le altre persone che hanno paura – chiunque esse siano – questo: non comportatevi come qualcuno che non siete, siate voi stessi”, ha detto nel video pubblicato sui social.