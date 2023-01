Sophie Codegoni e Basciano a pesca tra gli squali: "Non fa per noi"

Sophie Codegoni e Basciano a pesca tra gli squali: "Non fa per noi"

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano stanno trascorrendo una splendida vacanza alle Maldive e, nelle ultime ore, i due si sono mostrati mentre si stavano dedicando alla pesca in mezzo agli squali.

Qualcosa però è andato storto.

Sophie Codegoni e Basciano a pesca

Sophie Codegoni è in attesa della sua prima figlia e, insieme al fidanzato Alessandro Basciano, ha scelto di concedersi una vacanza alle Maldive all’insegna del relax e del loro amore. Nelle ultime ore i due si sono dedicati a bordo di un’imbarcazione in mezzo all’acqua cristallina delle Maldive e si sono messi a pescare in mezzo agli squali.

Nonostante l’attesa però, i due non sarebbero riusciti a pescare niente. “Mi sa che non fa per noi”, ha quindi dichiarato Sophie ironica via social.

La prima figlia e le nozze

Lei e Alessandro Basciano sono più uniti e felici che mai e nei prossimi mesi potranno finalmente tenere tra le braccia la loro prima figlia, Celine. La coppia ha anche annunciato che, dopo la nascita della bambina, convolerà a nozze.

Basciano aveva fatto una romantica proposta alla fidanzata – conosciuta nella casa del GF Vip – durante la loro partecipazione al Festival di Venezia.

All’epoca in tanti criticarono la coppia per “esibizionismo”, accusandoli di aver scelto la celebre kermesse per la proposta di matrimonio al solo fine di attirare l’attenzione su di sé. I due hanno preferito non replicare a questo tipo di commenti.