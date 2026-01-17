La crescente violenza tra adolescenti torna a far discutere: poche ore dopo la morte di uno studente a La Spezia, a Sora, in provincia di Frosinone, un liceale di 17 anni è stato accoltellato dopo una lite. Le indagini sono in corso ed è caccia all’aggressore.

Sora, studente accoltellato davanti scuola: è caccia all’aggressore

Un giovane di 17 anni è stato accoltellato davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli a Sora, in provincia di Frosinone. Come riportato dall’Ansa, l’episodio sarebbe avvenuto al termine di una discussione tra il liceale e un altro giovane, ancora non identificato.

Secondo le testimonianze raccolte, la lite è rapidamente degenerata: l’aggressore ha estratto un coltello, minacciando il ragazzo e colpendolo al collo, provocandogli escoriazioni. La scena, drammatica e concitata, si è svolta sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Dopo l’aggressione, il responsabile si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sora, studente accoltellato davanti scuola: le sue condizioni

I carabinieri intervenuti sul posto hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza sia pubbliche sia private della zona, nella speranza di raccogliere elementi utili per l’arresto.

Il giovane ferito sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove i medici gli avrebbero diagnosticato un’escoriazione al collo, giudicata guaribile in dieci giorni. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.