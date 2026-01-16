Un grave episodio di accoltellamento avvenuto a scuola ha sconvolto La Spezia nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio: un fatto di cronaca che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli istituti scolastici e della violenza tra studenti.

Accoltellamento in una scuola di La Spezia: 18enne in condizioni gravissime

Come riportato dal quotidiano Città della Spezia, un episodio di estrema violenza ha sconvolto l’istituto professionale “Domenico Chiodo-Einaudi” della Spezia, dove uno studente è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio.

L’attacco è avvenuto, poco prima di mezzogiorno, in pieno svolgimento delle lezioni.

Alla base del gesto ci sarebbe un conflitto tra due compagni di scuola, entrambi di origine straniera, che – secondo le prime ricostruzioni – si protraeva da giorni. Il confronto si sarebbe acceso durante la seconda ricreazione, con un primo scontro nei bagni dell’istituto. Il ragazzo poi ferito sarebbe rientrato in aula visibilmente scosso, ma la situazione sarebbe precipitata quando il presunto aggressore ha fatto irruzione in classe armato di coltello, colpendolo più volte al fianco sotto gli occhi dei compagni e dell’insegnante.

Accoltellamento in una scuola di La Spezia: i soccorsi, la paura e le indagini

All’interno dell’aula si sono vissuti attimi di panico: urla, studenti in fuga e il tentativo immediato di un docente di fermare l’aggressore, riuscendo a disarmarlo. I soccorsi sono stati attivati in pochi minuti grazie alle chiamate partite dalla scuola.

Come riportato da Mediaset Tgcom 24, i sanitari della Croce Rossa e del 118 hanno stabilizzato il giovane, che presentava una forte emorragia, e lo hanno trasportato d’urgenza nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata.

Nel frattempo, il presunto responsabile, minorenne, sarebbe stato accompagnato in questura per essere ascoltato dagli investigatori. Polizia e carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire se il ragazzo si fosse recato a scuola già armato. Le lezioni sono state sospese e molti genitori, allarmati, hanno raggiunto l’istituto per riportare a casa i figli.

Il sindaco della Spezia, contatto dall’Agi, ha espresso vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, condannando con decisione l’accaduto e ribadendo l’impegno delle istituzioni nel promuovere modelli educativi basati sul rispetto e sulla convivenza civile.