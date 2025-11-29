Sospensione dei Visti per Passaporti Afghani: Cosa Devi Sapere Negli Stati Uniti

Nell’ambito di una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione immediata dell’emissione di visti per tutte le persone in possesso di passaporti afghani. Questa decisione è stata presa in risposta a un attacco violento che ha coinvolto membri della Guardia Nazionale a Washington, DC.

Il provvedimento è stato ufficializzato dal Segretario di Stato Marco Rubio, il quale ha confermato tramite un post sui social media che la sospensione si applica a tutti i titolari di passaporto afghano. La mossa è stata definita necessaria per garantire la sicurezza pubblica a fronte di eventi recenti che hanno sollevato allerta tra le autorità.

Contesto dell’attacco a Washington

Il contesto di questa decisione si è aggravato in seguito all’identificazione di Rahmanaullah Lakanwal, un cittadino afghano, come principale sospettato dell’attacco che ha portato alla morte della guardia nazionale Sarah Beckstrom e al ferimento grave del collega Andrew Wolfe. Questo tragico evento ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma ha anche riacceso le tensioni relative alla sicurezza dei militari e alla questione dell’immigrazione.

Dettagli sull’attacco

L’attacco è avvenuto mentre i membri della Guardia Nazionale stavano svolgendo i loro doveri di pattugliamento nei pressi della Casa Bianca. La notizia della morte di Beckstrom ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a una rapida reazione da parte delle autorità federali. Lakanwal, che aveva lavorato con la CIA in Afghanistan, era immigrato negli Stati Uniti nel periodo immediatamente successivo al ritiro delle forze occidentali nel 2025.

Le nuove restrizioni sull’immigrazione

Oltre alla sospensione dei visti, il USCIS (Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti) ha annunciato che tutte le decisioni relative alle domande di asilo sono state messe in pausa. Joseph Edlow, direttore del USCIS, ha spiegato che queste misure sono state adottate per garantire che ogni richiedente venga sottoposto a un’accurata verifica e a uno screening approfondito.

Rischi e conseguenze delle nuove politiche

Questa serie di misure forti rappresenta un passo indietro rispetto alle politiche più aperte adottate durante l’amministrazione Biden, che aveva introdotto programmi come l’“Operazione Alleati Benvenuti”. Le nuove restrizioni sono parte di una campagna più ampia da parte dell’amministrazione Trump per rafforzare il controllo sull’immigrazione, con l’intento di proteggere il paese da potenziali minacce.

Il presidente Trump ha descritto l’incidente come un attacco terroristico e ha criticato le politiche di immigrazione del suo predecessore. Ha chiesto una revisione di tutte le domande di green card provenienti da paesi considerati a rischio, senza tuttavia definire esplicitamente quali fossero questi paesi.

Queste azioni hanno suscitato un ampio dibattito riguardo alla sicurezza nazionale e ai diritti dei migranti, con alcuni che sostengono che tali misure possano essere discriminatorie nei confronti di chi cerca rifugio e sicurezza.

La sospensione dei visti per i titolari di passaporto afghano segna un capitolo significativo nella storia dell’immigrazione negli Stati Uniti, con implicazioni profonde sia per i richiedenti asilo che per la sicurezza nazionale.