Sospetto femminicidio a Merano: morta una 39enne

Siegrid Gröber, 39 anni, è arrivata in gravissime condizioni all’ospedale di Merano e poi è deceduta.

I carabinieri stanno indagando sulla sua morte, sospettando che possa trattarsi di femminicidio.

Morta una donna di 39 anni a Merano

I carabinieri e la Procura di Bolzano stanno indagando sulla morte di Siegrid Gröber, di 39 anni. La donna era arrivata in gravissime condizioni all’ospedale di Merano e nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario è purtroppo deceduta. La donna era stata trovata priva di sensi all’interno della scuola provinciale alberghiera Kaiserhof.

Avrebbe trascorso la notte con un amico, che frequentava da qualche tempo. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi intorno alle 4 e non il convivente come era stato comunicato in precedenza.

Sospetto femminicidio a Merano

Sul corpo della donna sono state trovate contusioni multiple e gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Günter Morandell stanno cercando di capire come si sia procurata quelle ferite. Per il momento non ci sono elementi che possano ricondurre con estrema certezza ad un omicidio, ma si sospetta che possa trattarsi di una caduta oppure di un femminicidio.

L’autopsia farà chiarezza su quanto accaduto. L’uomo di 55 anni ha avuto un crollo psicologico quando ha saputo che l’amica era morta e si trova in osservazione all’ospedale. Per il momento non è indagato, anche se sarebbe passato del tempo tra il momento in cui la donna è rimasta ferita e la chiamata ai soccorsi. Per il momento l’uomo ha solo dichiarato di aver passato la notte con lei.