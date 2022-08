Avevano una telecamera nascosta per spiare gli inquilini. I trasgressori non hanno l'aggravante di aver diffuso video o immagini private.

Avevano piazzato una telecamera nascosta in una casa appena affittata per spiare gli inquilini. Sono subito scattate le manette per il duo composto da un uomo di 45 anni ed una ragazza di 24 anni.

Spagna, spiano gli inquilini con una telecamera nascosta: nei guai un 45enne e una 24enne

La vicenda è avvenuta a Lugo, in Spagna. I due inquilini della casa si erano accorti che qualcosa non andava dopo aver notato una strana luce verde e rossa che si accendeva e spegneva ad intermittenza. Dopo aver capito che si trattava di una telecamera nascosta sono state avvisate le forze dell’ordine.

Non sono stati diffusi video o immagini degli inquilini

La polizia spagnola non ha perso tempo ed ha intercettato ed arrestato i padroni di casa che ora dovranno affrontare il processo.

Il duo che affittava l’appartamento è stato accusato, come riporta Leggo, di voler spiare e “registrare tutti gli incontri che avvenivano nell’appartamento in affitto”. Questa grossa violazione della privacy costerà caro al 45enne e alla 24enne. Fortunatamente per gli indagati non sono stati diffusi video o immagini degli inquilini, altrimenti la loro posizione si sarebbe complicata.