Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. L’allenatore toscano che ha portato il Napoli a vincere il suo terzo scudetto e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina hanno raggiunto l’accordo definitivo.

“Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”. È quanto asserito in via ufficiale dal presidente della Figc, commenta l’accordo che nelle scorse ore era stato anticipato da ANSA che segna l’arrivo di Spalletti nel ruolo di nuovo ct della Nazionale azzurra.