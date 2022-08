L'uomo avrebbe sparato usando un'arma da fuoco priva di tappo a salve. Viene denunciato subito dalle autorità.

A Procida, in via Dante, un uomo spara 7 colpi di pistola in piena notte dalla finestra di casa. Il panico del vicinato è immediato. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione di Procida, in seguito alla segnalazione ricevuta.

Spara colpi di pistola in piena notte: il fatto

Giunti nell’abitazione segnalata, le forze dell’ordine si sono imbattute nel 58enne responsabile: si tratta di un posto già noto ai militari dell’Arma che, nel corso della perquisizione, hanno infatti rinvenuto 7 cartucce a salve calibro 8 e una pistola a salve, calibro 8 senza matricola, con tappo rosso. Nel serbatoio da 10 erano presenti solo 3 cartucce ancora inesplose.

L’uomo è stato poi denuncato per esplosioni di colpi d’arma da fuoco e procurato allarme. Ancora non sono stati resi noti i motivi che lo avrebbero portato a sparare in piena ntte.

L’intervento dei Carabinieri ha ripristinato l’ordine, tranquillizzando gli abitanti.

Le parole del generale Andrea Rispoli

Il 4 agosto scorso, il generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, aveva incontrato i militari dei reparti durante la visita alla Compagnia Carabinieri di Ischia e delle Stazioni dipendenti.

In quell’occasione aveva speso parole di ringraziamento per l’impegno profuso nelle attività quotidiane, soprattutto durante la stagione estiva.

Il generale, sottolineando il valore dei Carabinieri, li ha definiti “presidio di legalità e prossimità, in qualsiasi luogo e condizione, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e la civile convivenza”.