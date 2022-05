Sparatoria a Gragnano: gambizzato un ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni è stato gambizzato in seguito ad una sparatoria avvenuta a Gragnano: in corso le indagini per individuare l'aggressore.

Sparatoria a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un 24enne è rimasto ferito alle gambe a causa di due colpi da arma da fuoco.

Sparatoria in pizzeria a Gragnano

Panico in una pizzeria a Gragnano, in provincia di Napoli. Il locale si è trasformato nello scenario di una sparatoria, nella quale un ragazzo di 24 anni è stato raggiunto da due proiettili di arma da fuoco.

La vittima dell’aggressione è un 24enne incensurato, originario di Sorrento. Il giovane è rimasto ferito alle gambe e adesso è ricoverato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, in condizioni stabili.

L’arrivo dei soccorsi e il motivo della sparatoria

Ad aprire il fuoco e a gambizzare il giovane di 24 anni sarebbe stato un uomo la cui identità non è ancora stata identificata.

Il colpevole avrebbe fatto irruzione in pizzeria, avrebbe sparato e si sarebbe dileguato immediatamente.

Oltre al personale sanitario del 118 che ha fornito il primo soccorso al giovane di 24 anni, sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri. Come anticipato, l’aggressore non è ancora stato individuato e sono ancora in corso le indagi per comprendere cosa ci sia dietro l’agguato.