Bari, sparatoria in pieno giorno: pregiudicato ferito

Un pregiudicato è stato ferito durante una sparatoria a Bari.

Nel quartiere San Paolo, a Bari, è avvenuta una sparatoria in pieno giorno. I colpi d’arma da fuoco hanno raggiunto un pregiudicato alla gamba e all’addome.

Si apprende dal quotidiano la Repubblica che l’uomo non è in pericolo di vita. La persona ferita non ha la fedina penale pulita in quanto tra i suoi precedenti figurano: resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La sparatoria è avvenuta in via Puglia e i proiettili sono stati sparati da una macchina in movimento contro dei passanti. Non è chiaro il movente, ma quasi sicuramente la persona ferita era l’obiettivo degli aggressori armati.

Due sparatorie in meno di un mese

Nello stesso quartiere e a pochi metri da via Puglia, il 19 marzo 2022, una giovane coppia è stata vittima di una sparatoria mentre era a bordo di un’auto. Lui 23 anni ferito gravemente e trasportato in ospedale in fin di vita, lei 15 anni ferita ma non in condizioni gravi. L’episodio era avvenuto in viale delle Regioni, poco distante dal palazzo del giudice di pace.