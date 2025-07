New Mexico, sparatoria in un campus: 14enne ucciso, c’è un sospetto in cus...

Sparatoria in dormitorio universitario del New Mexico: un adolescente perde la vita, un altro è ferito. Le indagini delle forze dell'ordine.

Un ragazzo di appena 14 anni ha perso la vita in una sparatoria scoppiata all’interno di un campus universitario del New Mexico. La tragedia ha scosso la comunità accademica e l’intero Stato. Un sospetto è stato fermato dalla polizia, mentre si cerca di ricostruire cosa sia successo in quei minuti di terrore.

Sparatoria in campus del New Mexico

Nelle prime ore di venerdì, una sparatoria all’interno di un dormitorio del campus dell’Università del New Mexico, ad Albuquerque, ha provocato la morte di un ragazzo di 14 anni e il ferimento non grave di un giovane di 19.

Secondo le ricostruzioni delle autorità, almeno quattro persone si trovavano in una stanza dell’edificio residenziale Casas del Rio per giocare ai videogiochi, quando all’improvviso uno dei presenti ha aperto il fuoco. Le forze di sicurezza universitarie sono intervenute intorno all’1:36 del mattino, allertate da un allarme presso la Mesa Vista Hall, dove sono state trovate tracce di sangue e finestre infrante. Poco più tardi, l’ospedale universitario ha segnalato l’arrivo del diciannovenne ferito, dichiarando che era stato colpito durante l’incidente nel campus.

Durante una successiva ispezione dell’area, il corpo senza vita del 14enne è stato scoperto in una stanza vicina, mentre altri individui, tra cui l’aggressore, erano già fuggiti. Le autorità hanno attivato immediatamente l’ordine di “rifugio sul posto”, temendo la presenza del sospetto armato ancora nei pressi del campus.

Il provvedimento è rimasto attivo per diverse ore, fino alla messa in sicurezza dell’area e all’inizio dell’evacuazione degli studenti. L’intera zona centrale dell’università è stata chiusa al pubblico per precauzione.

Fermato il presunto responsabile della sparatoria: le gravi accuse a suo carico

Come riportato da CNN, il principale sospettato della sparatoria è stato identificato come John Fuentes, 18 anni, arrestato nel primo pomeriggio di venerdì durante un controllo stradale nei pressi di Los Lunas, circa 40 chilometri a sud di Albuquerque.

Dopo il fermo, Fuentes è stato preso in custodia dalla polizia di stato del New Mexico e sarà trasferito presso il Metropolitan Detention Center della contea di Bernalillo. È accusato di omicidio e altre violazioni penali connesse all’accaduto.

Le autorità non hanno ancora chiarito quale fosse il legame tra il sospettato e le altre persone presenti nella stanza al momento dell’attacco. Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal capo della polizia di stato, sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza le circostanze che hanno preceduto e seguito l’esplosione di violenza.

La sparatoria, avvenuta durante le attività di orientamento per le matricole, è stata definita come un evento isolato, senza il coinvolgimento di ulteriori soggetti. Nonostante il campus resti chiuso per motivi di sicurezza, non risultano attualmente ulteriori minacce per la comunità studentesca.