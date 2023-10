Sparatoria in via Marco Polo a Bologna, ferito un uomo

Notte di paura a Bologna, spari in via Marco Polo: ferito a una gamba un nord...

Il suono assordante di colpi di arma da fuoco ha rimbombato nella notte a Bologna: a seguito della sparatoria, che si è consumata in via Marco Polo, un uomo nordafricano è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre. un uomo di origini nordafricane è stato ferito da un proiettile. La sparatoria ha avuto luogo in via Marco Polo, a Bologna, in prossimità dell’hotel che porta lo stesso nome della strada.

Sull’accaduto, stanno indagando i carabinieri. La priorità dei militari dell’Arma è quella di ricostruire il background dell’aggressione per poter così individuare il responsabile e il movente dell’agguato.

Soccorsi e ricovero in ospedale

Per quanto riguarda la vittima ferita dal colpo di arma da fuoco, l’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità. A seguito del suo arrivo presso il nosocomio, è stato ricoverato e attualmente si trova sotto osservazione.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, pare che il nordafricano sia stato ferito a una gamba.

Indagini in corso sulla sparatoria a Bologna in cui è stato ferito un uomo

Stando a quanto comunicato dalle autorità, la vittima è stata ascoltata dai carabinieri che stanno indagando sul caso.

I militari dell’Arma stanno effettuando controlli presso il luogo in cui si è verificato l’assalto. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, di fronte all’hotel Marco Polo, si trova uno stabile abbandonato la cui costruzione non è mai stata portata a compimento. Lo stabile è noto per essere spesso ricovero di sbandati e spacciatori.