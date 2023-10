Oggettivazione della donna e cultura misogina e patriarcale: sono queste le principali accuse rivolte dal vicesindaco e assessore comunale alla Parità di genere, Barbara Bissoli, contro gli organizzatori della cena di gala che si è tenuta a Verona e durante la quale donne vestite da tavolino hanno servito champagne agli ospiti in sala. All’indignazione esternata da Bissoli, però, ha risposta una delle ragazze che ha lavorato all’evento, asserendo di non essersi sentita “oggettificata” né sfruttata.

Donne tavolino a Verona per una serata di gala, è polemica

Un uomo farfalla con grandi ali tempestate di luci colorate. Un uomo d’acciaio ricoperto di piccole tessere di metallo luccicanti. Il violinista Andrea Casta con violino elettronico e archetto iridescente. Donne sui trampoli con abiti bianchi che facevano da tavolo. E poi loro: le ragazze tavolino.

Tra le luci soffuse e le videoproiezioni alle pareti, a far scoppiare la polemica per il particolare “allestimento” messo in scena durante una cena di gala al Palazzo della Gran Guardia, nel cuore di Verona, sono state proprio le ragazze con il costume da tavolino.

La scelta di agghindare a mo’ di oggetto le giovani è stata duramente contestata dall’amministrazione comunale, con il vicesindaco e assessore comunale alla Parità di genere Barbara Bissoli che si è schierata in prima linea. Bissoli, in particolare, ha denunciato la “oggettivazione della donna” e la “cultura misogina e patriarcale” esibite durante la cena di gala.

Bissoli: “Non all’oggettivazione della donna e alla cultura misogina e patriarcale”

Scagliandosi contro la scelta di agghindare ragazze con un costume da tavolino sul quale venivano poggiati bicchieri di champagne che le giovani dovevano portar in giro e offrire agli ospiti, il vicesindaco e assessore comunale alla Parità di genere ha scritto al presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato, che ha organizzato l’evento in occasione del 75esimo anniversario dell’ente.

“Un’oggettivazione della donna che alimenta una cultura misogina e patriarcale che, con grande impegno, stiamo cercando di eliminare. Una scena irrispettosa, alla quale ci auguriamo di non dover più assistere”, ha scritto Bissoli. “È nostra intenzione istituire un codice di condotta per gli enti collegati al Comune, nella direzione di tutelare la dignità di tutte e tutti, nonché di promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere, soprattutto dove è messa a rischio da scelte inadeguate”.

Una delle donne tavolino di Verona risponde a Bissoli: “Non c’è nulla per cui indignarsi”

Dal canto loro, gli organizzatori dell’evento hanno spiegato di aver allestito una messinscena in cui si fondevano tra loro luci, costumi e musica. A questo proposito, infatti, hanno ribadito la presenza dell’uomo farfalla o di quello d’acciaio, di donne sui trampoli vestite di bianco. E così via.

A difendere i costumi usati per la cena di gala e a ridimensionare le obiezioni avanzate dal vicesindaco Bissoli, è stata una delle “ragazze tavolino” presenti alla cena. “Non mi sono sentita oggettificata, né mercificata e neppure sfruttata”, ha spiegato la giovane ai microfoni di Repubblica. “Ho solo espresso la mia arte, in quel contesto. Insomma, ho lavorato normalmente, come faccio sempre. Altrimenti mi sarei rifiutata”.

La ragazza, poi, ha spiegato: “Credo che non ci sia nulla per cui indignarsi, i problemi sulla mercificazione sono altri. Sono consapevole di quello che faccio e non mi sento sfruttata. Non serve che altri si indignino al posto mio. C’era anche un ragazzo in queste performance: era vestito come una sorta di pavone – e ha sottolineato –. Di lui non è stato detto niente, perché è uomo. E questa non è discriminazione?”.