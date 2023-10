La donna accoltellata in strada a Pisa è salva e torna a casa

Rosanna Calistro è tornata a casa. La 57enne è stata accoltellata dall’ex compagno e poi abbandonata agonizzante a Pontedera, Pisa. Dopo un periodo in ospedale, ora è pronta per ricominciare una nuova vita.

Torna a casa la donna accoltellata a Pisa

Il peggio è passato per la 57enne Rosanna Calistro, aggredita in strada a Pontedera dal suo ex fidanzato.

Dopo averle sferrato una coltellata alla gola, l’ha lasciata agonizzante a terra e subito i soccorsi si sono attivati per portarla nell’ospedale Lotti, dove per giorni ha lottato fra la vita e la morte.

Ad andare a prenderla per portarla a casa, la cugina Giuseppina Albanese, che ha detto ai giornalisti: “È pronta a guardare al futuro. Ha riabbracciato il figlio e i familiari, ora ha bisogno di riposare”.

L’aggressione alla donna accoltellata a Pisa

Era sabato 14 ottobre quando Rosanna trovò sotto casa Valerio Spinelli, con cui aveva avuto una relazione che lei stessa aveva interrotto perché l’uomo era violento nei suoi confronti.

Poi alcuni episodi di stalking di cui la 57enne aveva riferito ai carabinieri senza però mai denunciarlo sostenendo di non sentirsi in pericolo. Chiaramente ha sottovalutato la situazione perché quella mattina intorno alle 11, l’uomo ha cercato di ucciderla.

I soccorsi sono giunti grazie alla segnalazione dei vicini di casa ma prima ancora, sono loro ad essersi attivati per tamponare la copiosa ferita. Decisivo in particolare l’intervento di una volontaria della Croce Rossa che si trovava nei paraggi.

Poche ore dopo, mentre la donna era sul tavolo operatorio, Spinelli è stato arrestato con ancora il coltello insanguinato in tasca.