La donna accoltellata al volto e al collo adesso si trova in fin di vita all'ospedale San Camillo di Roma. L'aggressore è scappato.

A Roma una donna è stata accoltellata in pieno volto e al collo. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 1 agosto 2022. La situazione della donna è tragica, si teme per la sua vita.

Donna accoltellata al volto e al collo durante una lite in strada: è grave

La vicenda è avvenuta a Trastevere, popolarissimo quartiere romano che attira anche molti turisti. Il punto preciso dell’aggressione è la stazione di Trastevere in via Orti di Cesare verso le 15.00 circa della giornata odierna. La notizia si apprende dal quotidiano La Repubblica. L’aggressore, che sicuramente dovrà anche rispondere di omicidio in caso di decesso della donna, è scappato e gli inquirenti sono sulle sue tracce.

Come sta la vittima dell’aggressione?

Se dell’assalitore non si sa nulla, della vittima dell’aggressione si sa che è una donna italiana di 47 anni. È stata colpita più volte al collo e al viso con un’arma da taglio. Altri posti in cui è stata ferita sono le braccia e l’addome. Al momento stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato che hanno chiesto i nastri delle videocamere di sorveglianza. La donna è ricoverata in fin di vita presso l’ospedale San Camillo di Roma.