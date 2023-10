Medico lavora troppo in pandemia, multa da 27mila euro: "Siamo rimasti allibiti"

Durante il periodo di emergenza sanitaria Vito Procacci, direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, insieme ad altri medici della struttura, aveva lavorato troppo superando il limite consentito dalla legge. Ha ricevuto dunque una sanzione amministrativa di oltre 27 mila euro. A seguito di ciò il medico si era appellato al capo dello Stato esprimendo il suo disappunto per il provvedimento ricevuto dall’Ispettorato del Lavoro. La ministra del lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone ha fatto sapere che l’ente ha sospeso il procedimento.

Multato medico per troppi straordinari: la vicenda

Il direttore del Pronto Soccorso del policlinico di Bari, dopo aver ricevuto la sanzione, ha scelto di scrivere direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre la stessa struttura ha impugnato la sanzione che, oltre al medico, era arrivata per lo stesso motivo anche ai primari dei reparti del centro trapianti di fegato e di chirurgia generale. Al capo dello Stato aveva scritto: “Le scrivo perché oggi, dopo tutto l’impegno profuso da me e dalla mia meravigliosa equipe nel contribuire orgogliosamente a rendere un essenziale servizio ai cittadini, in nome del giuramento di Ippocrate e dell’articolo 32 della Costituzione, le affido tutta l’amarezza, la delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo ma nel quale ad oggi faccio fatica a riconoscermi”.

Il direttore del Pronto Soccorso del Policlinico Procacci: “Sanzione offesa per me e tutta la categoria dei medici e degli operatori sanitari”

Raggiunto da Adnkronos Salute, il direttore del Pronto Soccorso del Policlinico del capoluogo pugliese ha spiegato cosa ha significato per lui ricevere questa sanzione: “La multa per aver lavorato troppe ore in più – perché, sia chiaro, non si tratta di straordinari – sarà materia di discussione nelle sedi opportune. Resta comunque una profonda ferita perché quella sanzione di 27.100 euro è una grave offesa non solo per me, ma per tutta la categoria dei medici e operatori sanitari di Medicina d’emergenza e urgenza che rappresento”.

Il ministero del lavoro: “In mattinata colloquio con il presidente Mattarella”

La ministra del lavoro Marina Calderone ha fatto sapere di aver avuto nella mattinata un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Mattarella inerente alla vicenda che riguarda il Policlinico. Ha poi spiegato che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “procederà, nei prossimi giorni, ad ulteriori approfondimenti per valutare l’annullamento delle sanzioni comminate”.