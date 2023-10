“Nessuno fa nulla, eppure questi episodi succedono quotidianamente. Quindi la prevenzione facciamola noi per noi stessi” è l’appello di Giulia Casati, che con un video ha denunciato l’aggressione subita per le strade di Milano.

Giulia Casati aggredita a Milano: il video

La 22enne stava rincasando, dopo essere stata a cena da un’amica, quando è stata fermata da un uomo all’altezza di via Toscana. “Ero a cena da una mia amica, sono uscita verso le 23:30 per tornare a casa mia. Non ho avuto neanche il tempo di indossare il casco e mettere la borsa nel bauletto del motorino, quando ho visto con la coda dell’occhio un’ombra dietro di me. Mi sono girata e poi ritrovata faccia a faccia con un ragazzo che avrà avuto una ventina di anni, e quindi mio coetaneo, che ha iniziato a urlarmi addosso che non lo dovevo guardare” ha raccontato la ragazza, affidando a TikTok il proprio sfogo.

Il racconto dell’aggressione

L’influencer è stata spinta a terra dal giovane: ”Presa dal panico mi sono rialzata e non capivo cosa stesse succedendo, pensavo a uno scherzo. Poi mi sono girata e ho visto altri uomini che mi guardavano. Solo a quel punto ho capito che la situazione era reale”. Giulia racconta poi di aver visto un secondo ragazzo parcheggiare il motorino: “Quando l’ho visto sono corsa verso di lui, ma quello che mi aveva aggredito mi ha rincorsa e mi ha tirato un calcio dietro la schiena. Quindi sono volata di nuovo per terra“. L’aggressione, che ha coinvolto anche il ragazzo in scooter intervenuto per aiutare Giulia, è durata relativamente poco. Istanti, che però sono sembrati un’eternità. “Il ragazzo si è messo lì ad aiutarmi, perché io ho avuto un attacco di panico fortissimo, mi sono sdraiata per terra e non riuscivo neanche a parlare. Mi toglievo i vestiti perché mi mancava il respiro. Poi mi ha aiutato a chiamare i miei amici, che sono arrivati subito e hanno chiamato prima i carabinieri e poi l’ambulanza, che mi ha portato in ospedale”.

L’appello dall’ospedale

Dopo essersi sottoposta agli accertamenti in Pronto Soccorso, la tiktoker ha deciso di lanciare il proprio personale appello a tutte le sue follower: “Vi racconto questo per dirvi che dovete stare attente, soprattutto se siete donne. Ho un pubblico di ragazze, anche più piccole di me, e vi dico di non stare mai da sole, fatevi accompagnare anche al portone di casa”. La 22enne non ha paura di mostrarsi senza difese, condividendo i propri timori: “Ho paura ad andare in giro per strada, se aspetto al semaforo mi guardo alle spalle continuamente. Mi spavento anche se si siede qualcuno accanto a me in metropolitana“.