Matteo Plicchi, padre del 23enne che si è suicidato in diretta su TikTok, ha rotto il silenzio. Sembrerebbe che il figlio fosse da tempo vittima di cyberbullismo.

Tiktoker si suicida in diretta: le parole del padre

“Hanno martellato un ragazzo sensibile. Diffamandolo con accuse di pedofilia e abusi, solo per aumentare la loro visibilitа sui social. Lo hanno spinto al suicidio” ha rivelato durante un’intervista al Corriere della Sera. Sulla vicenda sta continuando ad indagare la Procura di Bologna. Sembrerebbe, tuttavia, che due youtuber turchi abbiano accusato il 23enne ingiustamente. Il tiktoker, con quasi 200mila follower, è stato immediatamente sommerso di commenti carichi d’odio. “L’avevo visto un po’ strano, però non potevo immaginare” ha continuato il padre “Dopo la sua morte volevo capire e allora ho aperto un profilo anch’io e ho contattato alcuni di quelli che lo avevano accusato. Pensi che alcuni influencer italiani mi hanno spiegato di essere stati costretti a partecipare alla gogna social per non perdere follower. Hanno ammazzato un loro coetaneo solo per la visibilità“.

Le accuse contro di lui

Vincent Plicchi, alias @inquisitor3, avrebbe iniziato a ricevere commenti e insulti, dopo le accuse mosse da una ragazza di 17 anni, conosciuta nella fandom di Call of Duty. In base alle ricostruzioni, la giovane aveva dichiarato di essere maggiorenne. I due avevano, quindi, cominciato a scambiarsi dei messaggi. Quelle stesse chat sono state inviate da lei ad altri membri della community, che le avrebbero a loro volta diffuse, accusando Plicchi di pedofilia. Il giovane è stato travolto da pesanti offese, che non è riuscito a sopportare.

La tragica diretta

La sera di martedì 10 ottobre, Inquisitore ghost ha deciso di esprimere tutto il proprio dolore con un ultimo estremo gesto. Si è impiccato in diretta su TikTok, davanti a tutti suoi follower. In quegli istanti le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose telefonate che invocavano di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. È stato trovato dal padre nella sua camera di Bologna. “C’è persino gente che adesso si scusa e hanno praticamente ammesso ciò che hanno fatto. Di sicuro io mi impegnerò perché del cyberbullismo si parli, contatterò qualche associazione. Con i suoi amici vogliamo fare una raccolta fondi, perché i ragazzi vanno aiutati, non deve succedere mai più” ha raccontato l’uomo nell’intervista.