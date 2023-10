Il dramma si è consumato a Bologna, dove Vincent, conosciuto sul social TikTok con lo pseudonimo di Innocent, si è tolto la vita durante una diretta. Il giovane, che aveva solo 23 anni, potrebbe essere stato vittima di cyberbullismo.

Bologna, il padre del TikToker suicida: le parole

“L’unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita” – spiega arrabbiato il padre di Vincent che dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia non si può dare pace. “Ragazzi, state attenti a queste community” – lancia l’apello l’uomo – “Vivete la vostra vita nella realtà, non posso credere che oggi sto seppellendo mio figlio. Lui che per me, il fratello e la sorellina era un cuore puro”.

Bologna, il padre del TikToker suicida: il caso

I primi ad allertare i carabinieri, avviando le autorità di quanto stava succedendo, erano stati proprio alcuni utenti che stavano seguendo sgomenti la diretta di Vincent. Gli agenti si sono recati a casa del ragazzo e hanno scoperto che cosa era successo, ma ormai era troppo tardi. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che dietro all’estremo gesto ci sia un caso di cyberbullismo. Una ragazza di 17 anni e il suo fidanzato avrebbero accusato Vincent di molestie ai danni di lei. Alucuni screenshot su cui si dovrà fare chiarezza erano stati fatti circolare nelle scorse settimane, scatenando una campagna d’odio nei confronti del giovane cosplayer.