Amante che vai, marito che trovi. Il tradimento sui social non risparmia gli inconvenienti del ‘mestiere’ e, nonostante chattare tramite un cellulare possa sembrare meno rischioso che incontrarsi in un bar per un caffè, alle volte il rovescio della medaglia riserva sorprese inaspettate. Ecco cosa è successo a una coppia – un triangolo, per meglio dire – a Latina.

I due si erano conosciuti su TikTok

Un uomo di Napoli aveva avvicinato virtualmente una donna sulla piattaforma social di TikTok, ignorando che fosse sposata. Dopo una conoscenza ‘da remoto’, i due avevano deciso di incontrarsi a Latina per un primo vero appuntamento. Che però non è andato come previsto: colta in compagnia dello spasimante, il marito della donna è andato su tutte le furie e, dopo essersi scaldato, ha finito per riversare la sua rabbia sull’uomo prendendolo a botte. Allertati da alcuni passanti, dopo non molto gli agenti della polizia si sono precipitati sul posto, dov’era ancora in atto la violenta lite.

Da Napoli a Latina per un inatteso benservito

La polizia ha appurato che per un mese la donna, residente nel capoluogo pontino, e l’uomo napoletano erano stati in contatto tramite TikTok e sembrerebbe confermata la mancata dichiarazione da parte di lei riguardo al suo stato coniugale. La sera dell’incontro tra i due, quando il marito di lei ha scoperto quanto stava accadendo, dapprima si è messo sulle tracce della moglie e poi ha inseguito in auto lo spasimante, speronandolo e infine picchiandolo.