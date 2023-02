Inquietante episodio di violenza armata in provincia di Salerno e spari contro una macelleria di Matierno, indagini in corso da parte degli inquirenti del 113 che stanno cercando di dare un nome ed un volto agli autori ed una motivazione a quel crimine.

Il dato riportato dai media territoriali che hanno dato la notizia è quello per cui la polizia impegnata nelle indagini si starebbe concentrando in particolare sulla pista dell’intimidazione contro il proprietario.

Spari contro una macelleria di Matierno

Ma cosa è successo di preciso? Lo spiega una sintetica nota riportata da Salerno Today. Secondo la testata campana ci sono stati degli pari contro un’attività commerciale a Matierno. Nel corso della notte infatti ignoti avrebbero “esploso quattro colpi di pistola all’indirizzo di una macelleria del posto”.

Perché è stata presa di mira quella macelleria?

Quattro colpi di pistola sul negozio

E come mai i malviventi hanno esploso più di un colpo, volevano forse che il messaggio arrivasse chiaramente al destinatario dell’intimidazione? Da questo punto di vista le indagini sono proseguite fino a poche ore fa. Come spiegano i media locali ad indagare sono gli agenti di polizia della Squadra Mobile di Salerno. E i poliziotto in questione stanno raccogliendo elementi utili “all’individuazione dei responsabili della sparatoria, le cui cause sono ancora tutte da chiarire”.