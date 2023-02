Sparita Veronica Manganese, ragazza di 23 anni vista l'ultima volta a Ponsacco provincia di Pisa

Grande apprensione nella cittadina di Posacco, provincia di Pisa.

Nel corso della giornata di martedì una giovane del posto, Veronica Manganese 23 anni, si è allontanata a piedi dalla propria abitazione senza fare ritorno. I familiari in apprensione hanno allertato le forze dell’ordine che hanno inziato le ricerche senza risultati per ora, si valutano al momento tutte le piste.

Si allontana da casa a piedi e sparisce: la ricerca della 23enne

Si è allontanata da casa, e nessuno ha più avuto sue notizie. Veronica Manganese, 23 anni, è scomparsa ormai da diversi giorni e di lei, nessuna traccia. Sui social l’appello della famiglia a chi l’avesse incontrata, non ha dato per ora alcun risultato, così come le indagini delle forze dell’ordine, che hanno usato anche i cani molecolari per cercare la ragazza nei dintorni, ma senza alcun risultato.

Anche a causa delle rigide temperature di questi giorni, i parenti di Veronica sono estremamente preoccupati, ma sulle dinamiche della sparizione al momento non vi è alcuna informazione nonostante la pista più accreditata sia quella dell’allontanamento volontario.