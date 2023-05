A distanza di quasi due anni e mezzo si torna a parlare del 73enne che nel dicembre 2020 prese a fucilate un’auto in sosta sul “suo” parcheggio. L’uomo è comparso davanti al Tribunale di Perugia, chiamato a rispondere all’accusa di danneggiamento.

La testimonianza del proprietario dell’auto colpita

Residente a Città di Castello, comune umbro della provincia di Perugia, è arrivato per l’uomo il momento di rispondere davanti alla giustizia del gesto di chiara follia compiuto quel giorno per strada. Il proprietario dell’auto bersaglio di colpi di fucile ha fornito la sua testimonianza, raccontando di aver sentito il suono del proiettile e di essersi accorto dello spostamento d’aria nel momento in cui il proiettile ha forato il veicolo.

L’ostinata difesa del legale

A rispondere per il 73enne è l’avvocato Eugenio Zaganelli, suo legale, che ha respinto tutte le accuse sostenendo che il suo assistito non ha mai impugnato l’arma né sparato contro l’auto in questione. Tuttavia, anche altri cittadini presenti sulla strada al momento del gesto folle hanno fornito durante l’udienza la loro testimonianza e questa va d’accordo con la versione del proprietario della vettura colpita. In ogni caso non finisce qui: il giudice ha fissato una nuova udienza per il 2024.