Speranza è ottimista: “Stiamo rallentando la curva senza restrizioni”

Sulla situazione italiana Roberto Speranza è ancora cauto ma ottimista: “Stiamo rallentando la curva senza restrizioni e misure particolarmente invasive”

Se non fossero le parole di un ministro semberebbero un ossimoro ma si, Roberto Speranza è ottimista e sull’andamento della pandemia in Italia dice che “stiamo rallentando la curva senza restrizioni”.

“Stiamo rallentando la curva senza restrizioni o misure invasive”: le parole del ministro

La curva dei contagi sta scendendo e, malgrado casi ancora numerosi e di 229 decessi all’ultima rilevazione, il ministro Speranza vede la luce. Ha detto il membro del governo a Sky TG24: “I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova, anche se è ancora importante restare con i piedi per terra”. Poi Speranza ha precisato: “Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive”.

Il passo in avanti rappresentato dal Green Pass e l’arma delle mascherine

“Il Green pass è stato un passo in avanti in questa direzione”. E ancora: “Le mascherine sono state uno strumento formidabile nella lotta contro la pandemia di Covid-19 e continueranno a essere le nostre compagne di viaggio ancora per una fase significativa, al chiuso sicuramente”.

La conferma sulla quarta dose: non ce ne sarà bisogno, non per ora e non per tutti almeno

“Tuttavia anche all’aperto bisognerà portarle con sé in caso di aggregazioni”.

Poi la chiosa sulla quarta dose di vaccino: “Sulla quarta dose del vaccino anti Covid-19 generalizzata per tutti non c’è ancora un’evidenza scientifica”.