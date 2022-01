Da lunedì 24 gennaio 4 Regioni saranno in zona arancione: il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza.

