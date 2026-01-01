Con la conclusione del 2026, i russi si trovano a riflettere sul nuovo anno, nutriendo la speranza che possa segnare la fine del conflitto in Ucraina. Questo conflitto, che dura ormai da quasi quattro anni, ha causato innumerevoli perdite umane e ha costretto milioni di persone a lasciare le proprie case.

Nonostante i tentativi di mediazione da parte degli Stati Uniti per fermare le ostilità, molte persone intervistate hanno espresso un desiderio profondo di pace mentre si preparano a festeggiare il Capodanno, la festività più significativa del paese.

Desideri di pace tra la popolazione russa

Un giovane di nome Andrei, 30 anni, ha dichiarato: “L’unico desiderio che ho per i miei compatrioti è la fine della guerra”. Questa affermazione è rappresentativa di un sentimento diffuso in Russia, dove circa il 65% della popolazione ritiene che sia giunto il momento di avviare negoziati di pace, secondo un sondaggio del Levada Center, un importante ente di ricerca indipendente.

Il desiderio di una vita senza conflitti

Un residente di Mosca, che ha preferito rimanere anonimo, ha condiviso le sue speranze: “Per la Russia, desidero un vero miracolo, perché solo così potremmo ottenere pace o almeno una pausa nelle ostilità. Qualsiasi cosa pur di smettere di vivere in un costante stato di tensione e restrizioni”. Questo riflette l’impatto emotivo e psicologico che la guerra ha avuto sulla vita quotidiana dei russi.

Il 2026 è stato un anno tragico per l’Ucraina, caratterizzato da un aumento delle vittime civili, con un incremento del 24% rispetto all’anno precedente, secondo le stime delle Nazioni Unite. Nonostante alcuni progressi sul campo da parte delle forze russe, le linee del fronte sono rimaste sostanzialmente stabili, con entrambe le parti che continuano a subire gravi perdite. Si stima che oltre 156.000 soldati russi siano morti dall’inizio del conflitto, ma il numero reale potrebbe essere significativamente più alto.

Le conseguenze della guerra sulla vita quotidiana

Il governo di Mosca ha cercato di mantenere la popolazione al riparo dagli effetti diretti della guerra, ma dopo quasi quattro anni, il conflitto ha permeato ogni aspetto della vita quotidiana. Le sanzioni occidentali, il reclutamento militare intensificato e la repressione sociale hanno portato a un aumento del malcontento tra i cittadini.

Un segno evidente della crescente pressione economica è che circa l’87% dei russi prevede di festeggiare il Capodanno, ma molti intendono limitare le spese. “Non ho mai vissuto nulla di simile, ma tutti si lamentano del caro vita”, ha affermato una donna di Mosca, evidenziando come il conflitto abbia influito anche sui consumi.

Restrizioni alla libertà di espressione

Le limitazioni imposte ai servizi di messaggistica come Telegram, WhatsApp e FaceTime, a partire dal 2026, hanno ulteriormente complicato la vita quotidiana. Inoltre, nuove leggi hanno introdotto sanzioni per chi cerca contenuti considerati “estremisti”, creando un clima di paura e autocensura. Secondo il monitoraggio di OVD-Info, almeno 173 persone sono state perseguitate per motivi politici nei primi sei mesi del 2026.

Speranze di cambiamento e di libertà

Nonostante le difficoltà, alcuni russi esprimono desideri di cambiamento. Una giovane attivista ha dichiarato: “Spero che nel 2026 possiamo liberarci delle leggi che limitano le nostre scelte, come quelle contro l’aborto e la cosiddetta ‘propaganda omosessuale'”. Queste dichiarazioni rivelano un desiderio di maggiore libertà e inclusione, soprattutto per le comunità marginalizzate.

Un’imprenditrice dell’Orenburg ha condiviso una riflessione nostalgica, auspicando: “Desidero che tutti noi ci fermiamo a riflettere, tornando a pensare ai bei tempi, come quando il mondo ammirava la bellezza e l’ospitalità del nostro paese durante il Campionato Mondiale del 2018“.

