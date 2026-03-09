Il Grande Fratello Vip 8 torna su Canale 5 tra curiosità e misteri: il cast ufficiale dei 16 concorrenti è noto, ma tra assenze, possibili ingressi posticipati e “spie” segrete nella casa, i retroscena promettono di rendere l’edizione più intrigante che mai.

Novità e format della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 8 prenderà il via martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, con la conduzione confermata di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e dalla new entry Selvaggia Lucarelli. Il reality seguirà il tradizionale schema di due appuntamenti settimanali, il martedì e il venerdì.

Sono sedici i nomi annunciati. Ci sono otto donne: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Francesca Manzini, Ibiza Altea, Lucia Ilardo e Paola Caruso. E altrettanti uomini: GionnyScandal, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Marco Berry, Nicolò Brigante, Raul Dumitras, Raimondo Todaro e Renato Biancardi.

Spie nella Casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione che sta facendo parlare il web

Il cast del Grande Fratello Vip 8 è stato finalmente svelato, con i nomi dei 16 concorrenti ufficiali che prenderanno parte alla nuova edizione del reality di Canale 5. Tuttavia, dietro la lista finale emergono alcune curiosità e indiscrezioni che stanno già facendo discutere il pubblico. Circolano voci di due concorrenti con un ruolo speciale all’interno della casa: Francesca Manzini, nota imitatrice e volto televisivo, e Marco Berry, conduttore e illusionista celebre come inviato de Le Iene. Secondo alcune indiscrezioni del giornalista Davide Maggio, i due avrebbero ricevuto l’incarico di osservare le dinamiche degli altri inquilini e riferire alla produzione, agendo come una sorta di “spie interne”. Resta però da verificare se questo meccanismo sarà effettivamente utilizzato o se l’idea sia stata abbandonata.