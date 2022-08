Un video incastra un 26enne senegalese nella regione della Murcia: spinge l’auto sulla pista ciclabile per evitare l’alcol test: arrestato e multato

Con un vero “colpo di genio” spinge l’auto sulla pista ciclabile per evitare l’alcol test ma viene individuato, arrestato e multato. In Spagna un automobilista mette in atto un trucco che non gli ha evitato le misure di polizia.

Il video ripreso sulle circostanze parla chiaro: in esso si vedono due automobilisti della regione autonoma della Murcia che lo scorso 10 luglio, escono dalla vettura in occasione di una giornata con molti controlli di polizia e fanno una cosa davvero strana.

Spinge l’auto sulla pista ciclabile

Cosa? Spingono da dietro la vettura lungo una pista ciclabile ai margini della carreggiata. In quel momento c’era una lunga coda di auto e il “piano” dei due per spingere la macchina lungo il dislivello che portava a una pista ciclabile sottostante sembrava aver funzonato.

Poche settimane dopo però la sorpresa come spiegato dal sito Laverdad: il condcdente della vettura messa in pista ciclabile è stato arrestato: si tratta di un 26enne senegalese che è davvero nei guai.

Le accuse contro il 26enne arrestato

Perché? Per un motivo semplice: su di lui grava l’accusa di aver evitato deliberatamente i controlli della polizia, poi di guida con patente scaduta e quella di non aver effettuato la revisione periodica della macchina.

Assieme al ritiro della patente ed all’arresto l’uomo ha ricevuto una multa di 500 euro.