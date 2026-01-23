Spionaggio in Germania: Espulsione di un Diplomatico Russo per Attività Illegali

Le relazioni tra Germania e Russia si sono ulteriormente deteriorate a seguito di un caso di spionaggio che ha coinvolto un diplomatico russo. Giovedì scorso, il governo tedesco ha convocato l’ambasciatore russo per informarlo dell’espulsione di un membro della sua ambasciata, accusato di aver agito come manipolatore di una donna arrestata il giorno precedente con l’accusa di spionaggio.

La portavoce del Ministero degli Affari Esteri tedesco ha dichiarato: “Non tollereremo attività di spionaggio sul nostro territorio, in particolare se mascherate da status diplomatico.” Questa presa di posizione arriva in un contesto di crescenti tensioni, accentuate dalla guerra in Ucraina, che ha visto la Germania schierarsi decisamente a favore di Kiev, accusando Mosca di condurre operazioni di sorveglianza e disinformazione.

Il caso di Ilona W.

La notizia del caso è emersa dopo l’arresto di una donna di origini germanico-ucraine, identificata come Ilona W.. Le autorità tedesche hanno rivelato che la donna era in contatto con un ufficiale del GRU, il servizio di intelligence militare russo, e aveva utilizzato le sue conoscenze per raccogliere informazioni sulle forniture di armi destinate all’Ucraina e sui siti di test di droni.

Attività di spionaggio

Ilona W. è accusata di aver compilato dati su eventi politici di rilievo e di aver fornito al suo contatto russo informazioni strategiche riguardanti la difesa tedesca. Inoltre, avrebbe assistito il suo manipolatore nell’uso di un’identità falsa per partecipare a eventi politici a Berlino, creando così una rete di contatti utili per l’intelligence russa.

Reazioni da Berlino

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha sottolineato l’importanza di questa azione: “Abbiamo chiarito che queste attività sono inaccettabili, soprattutto se condotte sotto il vestito della diplomazia.” La reazione tedesca segna un netto cambio di rotta rispetto a un passato in cui le relazioni tra i due paesi erano più amichevoli.

Indagini in corso

Le indagini su Ilona W. hanno portato alla luce anche il coinvolgimento di due ex funzionari militari tedeschi, sospettati di aver fornito informazioni sensibili alla donna. Al momento, si sta valutando se questi uomini fossero a conoscenza del fatto che le informazioni venissero trasferite a una potenza straniera.

Questo episodio non solo evidenzia le crescenti tensioni tra Berlino e Mosca, ma segna anche un cambiamento significativo nella politica tedesca nei confronti della Russia, con un maggiore focus sulla sicurezza nazionale e sulla protezione delle informazioni sensibili. La Germania ha chiaramente ribadito che la sua tolleranza verso le attività di spionaggio è limitata e che le conseguenze delle azioni aggressive di Mosca saranno affrontate con decisione.