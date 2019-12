Rivelazione schock per l’ex campionessa italiana di tennis Francesca Schiavone, che sui social ha raccontato di essere riuscita a sconfiggere un tumore che l’aveva colpita all’inizio di quest’anno. La 39enne vincitrice del Roland Garros nel 2010 ha voluto condividere sui propri account questa sua ultima vittoria, anticipando già di avere in serbo numerosi progetti per il futuro. Progetti che erano stato temporaneamente accantonati a causa delle terapie che doveva seguire a causa della malattia.

“HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action”. pic.twitter.com/DyafTTcHBX

— Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) December 13, 2019