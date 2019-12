Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno infittito i contatti con lo svedese per averlo già a gennaio

Il calciomercato del Milan passa da Ibra. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno infittito i contatti con lo svedese per averlo già a gennaio in rosa come rinforzo in attacco. Ibrahimovic però prende tempo

Calciomercato Milan, si accelera per Ibrahimovic

Si scrive calciomercato Milan, ma si legge Zlatan Ibrahimovic. Dopo la disastrosa sconfitta per 5-0 rimediata a Bergamo, in casa rossonera è tutta una polveriera. La fragilità collettiva, ma soprattutto la mancanza di idee in attacco hanno fatto scattatre un enorme allarme rosso che solo il mercato di riparazione forse può spegnere.

Gli obiettivi di mercato sono tanti, vista la situazione precaria della squadra, ma da tempo echeggia un solo nome capace di ridare grinta e anima al Milan: Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è fermo da ottobre e medita sul suo futuro.

Boban e Maldini hanno accelerato i contatti con lo svedese per capire le sue intenzioni. Ibra vuole fare ancora la differenza in Serie A, ma la debacle contro l’Atalanta avrebbe perplesso l’attaccante svedese, non più così convinto di voler approdare in una squadra così malconcia.

A livello economico, la società rossonera è disposta ad accettare un contratto di 18 mesi, non più quindi attuabile in caso di raggiungimento Champions, ma concretizzabile con obiettivi più facili, come l’EL.

Intanto Ibrahimovic prende tempo e ha fatto sapere che darà una risposta definitiva nelle prossime ore. Nel caso accettasse, Pioli potrebbe già averlo a disposizione il 30 dicembre, giorno del primo raduno dei rossoneri dopo Natale.