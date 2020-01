Naingollan-Inter, il presidente del Cagliari Giulini: "Un'operazione per la prossima stagione la vedo molto difficile".

Dopo il passaggio in estate al Cagliari Radja Naingollan potrebbe presto ritornare all’Inter di Antonio Conte, per elidere le tante polemiche che hanno accompagnato l’addio del centrocampista belga da Milano.

Naingollan-Inter, in estate possibile ritorno

E’ stata una delle trattative più importanti dell’ultima sessione estiva di mercato, perché Radja Naingollan è un pezzo pregiato della Serie A ma i suoi rapporti con l’Inter si erano oramai deteriorati. Poi è arrivata la decisione, divulgata pubblicamente più volte, di Antonio Conte che ha deciso di non coinvolgere Radja nel suo progetto. Più che per ragioni tecnico-tattiche, verosimilmente, si trattava di questioni legate alla sua condotta extra-calcio, troppo spesso al di fuori di quelli che sono i dettami di un sergente come Conte. Ora, però, la sua esperienza in Sardegna potrebbe terminare e il suo ritorno a Milano non è mai stato così vicino come confermato dal presidente del Cagliari Giulini: “Il suo futuro? Adesso non ci stiamo pensando, poi a marzo-aprile sarà il momento per iniziare a chiacchierare.

Anche se poi c’è poco da chiacchierare: è un giocatore dell’Inter, di grande valore e che si sta rilanciando bene. Purtroppo credo che stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter. Un’operazione per la prossima stagione la vedo molto difficile, indipendentemente da tutto“.

Anche se l’operazione Naingollan potrebbe rientrare nella trattativa per Nicolò Barella: l’Inter l’ha prelevato in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, ecco dunque che i due club potrebbe ridiscutere alcuni accordi economici e rispettare la volontà dei giocatori interessati.