Nella seconda discesa libera di Bansko, l’Italia ha fatto l’en plein sul podio. Elena Curtoni si aggiudica la gara,al primo podio in carriera. Seguono Bassino e Brignone.

Discesa di Bansko, tris azzurro in Bulgaria

Un sabato all’insegna dell’azzurro. In mattinata l’Italia dello sci ha dimostrato tutto il suo valore. Nella seconda discesa di Bansko, in Bulgaria, la pista Girardelli si è trasformata nel salotto di casa delle azzurre che hanno raggiunto un traguardo storico.

Un tris sul podio davvero emozionante: al primo posto Elena Curtoni con un tempo di 1 29″ 31, al suo primo podio in carriera, dopo tanti infortuni che l’hanno condizionata in questi anni. Al secondo posto, a soli 10 centesimi di distanza Martina Bassino, e poi Federica Brignone.

Emozioni in salsa italiana

La gara è stata guidata per intero dalle tre azzurre, che fino alla fine comunque si sono date battaglia: fino alla partenza di Elena Curtoni, Martina Bassino si era dimostrata la più veloce, ma quando è partita dai blocchi con la pettorina numero 28 Elena Curtoni, non c’è stata più partita per nessuno.

Ottimo anche il terzo posto di Federica Brignone, che il giorno prima nella discesa libera aveva sfiorato la vittoria, arrivando però dietro alla pluridecorata Shiffrin.

Per l’Italia femminile è il secondo tris in discesa nella storia della Coppa del Mondo: nel 2018 a Bad Kleinkirchheim vinse il trio Goggia-Fanchini-Brignone. Questo è il sesto successo delle italiane, nonché il 17° podio.