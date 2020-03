La mamma di Cristiano Ronaldo ha avuto un ictus: Maria Dolores dos Santos Aveiro, di 65 anni, è stata ricoverata d'urgenza.

La mamma di Cristiano Ronaldo ha avuto un ictus: Maria Dolores dos Santos Aveiro è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Da quanto si apprende avrebbe accusato un serio problema vascolare-cerebrale. La stampa portoghese, però, ha assicurato che la donna sarebbe cosciente e in condizioni stabili. Dolores si trova attualmente in terapia intensiva: ha 65 anni.





Paura per la mamma di Cristiano Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro: da quanto si apprende da radio 88.8 JM/FM e dal giornale di Madeira, infatti, avrebbe avuto un ictus. La donna è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva, ma è cosciente e in condizioni stabili seppur riservate. CR7 è molto legato alla mamma e probabilmente nelle prossime ore potrebbe decidere di recarsi in Portogallo per raggiungerla.

La donna ha 65 anni e, dopo il ricovero in ospedale, sembra abbia reagito molto bene alle prime cure.

Ci vogliono, però, almeno 24-48 ore per dichiararla completamente fuori pericolo. All’arrivo nella struttura sanitaria, inoltre, Dolores è stata sottoposta a una visita medica che avrebbe poi confermato l’ictus. Tutti i controlli sono stati effettuati con rapidità, in quanto il tempo in queste situazioni può rivelarsi cruciale per evitare paralisi o altre complicazioni legate all’ictus. I primi aggiornamenti che arrivano dal nosocomio parlano di ictus ischemico, ma le fonti non sono ufficiali. Seguiranno aggiornamenti.