Il calciomercato di Serie A è ancora agli inizi, tuttavia non mancano le prime modifiche alle rose, in vista della partenza prevista per il 19 settembre.

Il calciomercato di Serie A prende sempre più forma, con numerose squadre che stanno attuando la propria campagna di acquisti e cessioni al fine di rinforzare le rose. Nonostante sia appena terminata una delle stagioni più strane e sofferte del mondo calcistico, la maggior parte delle società non si sono prese un momento di pausa e stanno già pensando al nuovo anno.

I colpi di mercato di maggiore spicco sono sicuramente, per ora, la cessione di Pjanic dalla Juventus al Barcellona, e il conseguente arrivo di Arthur sulla panchina dei bianconeri. Inoltre, non mancano anche delle vere e proprie scommesse sportive in termini di acquisti, come ad esempio l’arrivo di Osimhen dal Lille al Napoli, una promessa giovane che potrebbe dare una svolta positiva a una squadra che non ha spiccato più di tanto in questo ultimo anno.

Aggiornamenti calciomercato di Serie A

Come detto in precedenza, sono diverse le squadre che stanno portando avanti il proprio mercato di acquisti e cessioni. Nello specifico, ecco la situazione del calciomercato di Serie A attuale, organizzata per squadra.

Atalanta. La squadra di Bergamo ha acquistato Muratore dalla Juventus. L’arrivo di Muratore ha portato anche alla cessione di Kulusevski, proprio alla Juventus.

Benevento. A sorpresa i giallorossi piazzano un colpo importante, riportando Glik, celebre capitano del Torino di nuovo in Italia.

Fiorentina. I viola stanno tenendo un profilo ancora basso, anche se l’arrivo di Amrabat, acquistato il 31 gennaio 2020, comporta sicuramente un piccolo rinforzo per la squadra.

Inter. I nerazzurri per adesso hanno acquisto Hakimi dal Real Madrid.

Juventus. Oltre agli scambi Pjanic – Arthur e Muratore – Kulusevski, la Juventus ha ceduto Matuidi all’Inter Miami.

Milan. I rossoneri hanno acquistato Kalulu dal Lione.

Napoli. La squadra partenopea sta avendo un mercato importante necessario per recuperare dalla stagione non troppo brillante. Al momento sono arrivati Osimhen dal Lille, Petagna dalla SPAL e Rrahmani dall’Hellas Verona.

Roma. Ancora nessuno acquisto per la Roma che però perde sia Smalling che Zappacosta a seguito della fine del prestito, i quali ritornano nelle rispettive squadre: Manchester United e Chelsea.

Sassuolo. Kaan Ayhan è per ora l’unico acquisto del Sassuolo.

Verona. Amrabat e Rrahmani lasciano la panchina della squadre, senza essere ancora stati rimpiazzati.

Sono ben undici su diciannove le squadre che hanno iniziato ad acquistare nuovi giocatori e cederne di altri. Le restanti otto squadre quali Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Parma, Sampdoria, Torino, Udinese non hanno ancora piazzato nessun colpo di mercato.

