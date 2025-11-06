Spray urticante: evacuato un liceo di Pescara

L'emergenza è scattata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 novembre 2025: sul posto ambulanze e polizia.

Al liceo artistico musicale Misticoni-Bellisario, questa mattina, 6 novembre 2025, qualcuno ha spruzzato lo spray urticante al peperoncino lungo le scale nella sede di Viale Kennedy.

La sostanza urticante si è diffusa negli ambienti in breve tempo, provocando problemi di respirazione tra i presenti. Il liceo è stato evacuato, sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118, con tre ambulanze, i vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr e la polizia, al fine di accertare quanto avvenuto.

Emergenza questa mattina al liceo artistico Mibe di Pescara dove, nella sede di Viale Kennedy, è stato spruzzato lo spray al peperoncino. La sostanza, come detto, si è diffusa velocemente negli ambienti e ha provocato malori tra i presenti, ovvero alunni, docenti e personale. Tra i sintomi tosse e lacrimazione. Sul posto il 118, alcuni ragazzi sono stati trattarti sul posto, mentre altri sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dai genitori.