Spuntini nella dieta: quale scegliere per perdere peso

In occasione di una dieta dimagrante, per evitare di avere troppa fame tra un pasto e l’altro, è necessario sapersi dosare in modo da non abbuffarsi. Per questa ragione, sono consigliati degli spuntini leggeri e nutrienti al tempo stesso. Vediamo quali consumare secondo i suggerimenti degli esperti in modo da non appesantirsi.

Spuntini nella dieta

Nel momento in cui si decide di seguire una dieta e, quindi, si vuole dimagrire in modo naturale e sano, oltre ai classici pasti, come la colazione, il pranzo e la cena che sono basilari e non devono mai mancare, bisogna anche contare gli spuntini. Sono quei piccoli snack tra un pasto e l’altro che aiutano a non esagerare ed evitare di abbuffarsi.

In questo caso si consiglia di puntare su alimenti che siano freschi, con poche calorie e soprattutto leggeri. In questo modo è possibile attivare rapidamente il metabolismo evitando di appesantire e mettere centimetri in più sul girovita. Per poter perdere peso, non conta soltanto sapere quali alimenti consumare, ma anche quando mangiare.

Sono diversi poi gli studi in merito condotti da professionisti e nutrizionisti in questo campo. gli studiosi hanno ammesso che mangiare poco e spesso, quindi consumare spuntini durante il giorno, permette di tenere sotto controllo il peso soprattutto nei pazienti che hanno maggiori difficoltà di peso e provano a dimagrire rapidamente.

Consumare i giusti snack permette di non ingrassare eccessivamente e arrivare al pasto del pranzo o della cena con il giusto appetito. Permettono poi di integrare il pasto, ma non devono essere un sostituto. Inoltre, permettono di mantenere sempre alta l’attenzione soprattutto se si sta seguendo un regime dimagrante.

Spuntini nella dieta: consigli

A tal proposito, secondo gli stessi esperti del settore e i nutrizionisti è necessario consumare degli spuntini che siano leggeri e che permettano di dare il giusto nutrimento tra proteine e fibre. In questo modo, consumando questi alimenti, è possibile mantenersi sazi e pieni tra un pasto e l’altro. In una dieta è consentito consumarli proprio perché mantengono alti i livelli di energia durante il giorno.

Secondo il parere dei nutrizionisti, si consiglia di consumare degli alimenti tra un pasto e l’altro che siano ricchi di fibre e proteine. Bisogna anche introdurre dei micronutrienti come la frutta la verdura fresca che permette di aiutare a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento e tornare in forma in poco tempo.

Gli spuntini sono considerati dei veri e propri spezza fame per cui vanno assunti sia a metà mattina che nel pomeriggio intorno alle 16, a merenda. Uno yogurt cremoso o greco è sicuramente l’ideale da assumere in quanto contiene tutta una serie di nutrienti come proteine e calcio che aiutano a combattere la fame.

Ottimo anche il succo di frutta, meglio se preparato in casa, magari con l’estrattore. Una macedonia di frutta è altrettanto utile in quanto ricca di benefici, così come il quadratino di cioccolato fondente che aiuta anche ad alzare l’umore. La barretta ai cereali e la frutta secca come una manciata di mandorle sono indicate come snack.

