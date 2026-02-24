La squadra femminile di hockey degli Stati Uniti ha rifiutato l’invito alla Casa Bianca, in seguito alla controversa gaffe di Donald Trump durante una telefonata alla squadra maschile, suscitando polemiche e commenti sui social.

Il caso della telefonata virale di Donald Trump

Il rifiuto della nazionale femminile arriva in un contesto già acceso di polemiche.

Domenica sera, subito dopo la finale maschile contro il Canada, Trump aveva telefonato agli spogliatoi per invitare i campioni alla Casa Bianca, lodando in particolare il portiere Connor Hellebuyck e annunciando un incontro successivo. La chiamata, però, conteneva la battuta controversa sulla squadra femminile, considerata sessista dai media e dagli utenti social.

La reazione dei giocatori e la presenza del direttore dell’Fbi Kash Patel tra i festeggiamenti hanno amplificato l’eco dell’episodio, con video condivisi in rete che mostrano scene di esultanza e scherzi tra birre e medaglie. Se gli uomini parteciperanno comunque all’evento, la squadra femminile ha scelto una linea più diplomatica, rifiutando con eleganza e gratitudine.

Squadra femminile di hockey rifiuta l’invito alla Casa Bianca: la nota dopo la gaffe di Donald Trump

“Grazie, ma non veniamo”. Con questa frase secca e diretta, la squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, fresca vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha declinato l’invito del presidente Donald Trump a partecipare al discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso.

In una nota ufficiale, un portavoce di Usa Hockey ha dichiarato: “Siamo sinceramente grati per l’invito esteso alla nostra squadra femminile di hockey su ghiaccio vincitrice della medaglia d’oro e apprezziamo profondamente il riconoscimento del loro straordinario risultato”. Tuttavia, ha precisato, “a causa dei tempi e degli impegni accademici e professionali già programmati dopo i Giochi, le atlete non potranno partecipare”.

Nonostante le formule di cortesia, il rifiuto appare legato alle polemiche scatenate dalla recente telefonata di Trump alla squadra maschile, durante la quale il presidente aveva ironicamente affermato: “Dovremo portare anche la squadra femminile… altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”, frase che ha fatto molto discutere.