Stalker del manifesto, la vittima: "Non è mio marito, ne sono certa"

Decine di poster e volantini sono apparsi nella via Sammartino, a Palermo, con immagini e dati di diverse persone. Si tratta di uno stalker.

Si tratta dell’ennesimo episodio di una brutta storia di stalking e violenza.

I manifesti affissi a Palermo

Uomini con la faccia al muro o sui parabrezza delle auto, fotografati con tanto di nome, cognome e periodo della loro presunta liaison sentimentale con una signora, anche lei immortalata in questi poster e volantini che, nella notte di sabato, sono stati affissi in via Sammartino, a Palermo. Dietro questa storia, però, si nasconde una storia peggiore, di violenza e stalking.

Dietro tutto questo ci sarebbe una donna che ha subito intimidazioni, minacce e l’incendio di tre auto diverse in soli sei mesi.

Il manifesto diffuso in questi giorni è solo l’ennesimo capitolo di una storia che riporta ad un probabile stalker pericoloso. Più passa il tempo più sembra evidente che abbia preso di mira la signora del manifesto.

“Sono sicura che il mio ex marito non sia la mente dietro quei manifesti e volantini e neanche che li abbia fatti affiggere” ha dichiarato la vittima, che è rimasta sconvolta per quanto accaduto. Chi si nasconde dietro questo atteggiamento ossessivo?