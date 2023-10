StampaeStampe.it per Stampe Personalizzate in HD, efficienza e convenienza in...

Per chi intende comporre curate iniziative di comunicazione o pubblicitarie scegliendo stampe personalizzate in alta definizione, la scelta di StampaeStampe.it è la più efficace. Perché? Si tratta del centro di stampa digitale, attivo dal 2002, che offre servizi web-to-print dedicati al pubblico italiano ed europeo a prezzi convenienti.

Ampia Selezione di Articoli Personalizzabili

Per ciò che riguarda gli articoli personalizzabili, s’incontrano sia supporti di piccolo che di grande formato. Alcuni esempi? Biglietti da visita, stickers, pieghevoli, etichette per vino, adesivi per auto, manifesti pubblicitari, stampe su forex o plexiglass, striscioni, espositori per fiere, pannelli rigidi, stampa brochure e molto altro ancora.

Coloro che desiderano approfittare degli sconti più convenienti del momento possono visitare la pagina “Promozioni” dell’e-commerce. È stata inoltre implementata una sezione “Blog” che raccoglie idee, consigli e spunti interessanti per l’ottimizzazione dei propri progetti.

Grazie all’impiego di supporti di primissima scelta, macchinari e tecnologie all’avanguardia, ogni cliente ha la certezza e la garanzia di poter ottenere un articolo personalizzabile e di elevata qualità, nei tempi più adatti alle proprie necessità.

Il merito, naturalmente, è anche di un team di professionisti, sempre pronto a fornire consigli e consulenze, nonché ad indirizzare verso la scelta migliore. Il customer care è accessibile tramite chat e form online, numero di telefono, indirizzo e-mail e social network. A ciò va ad aggiungersi una pratica sezione “FAQ”, con risposte rapide alle domande più comuni.

Assistenza, spedizioni e modalità di pagamento

Non solo prezzi convenienti e assistenza in ogni fase di permanenza online. StampaeStampe.it offre ai propri clienti l’opportunità di scegliere la data di consegna. Selezionando quella più lontana, il prezzo diventa più conveniente. Le spedizioni si realizzano in tutta Italia, anche in 24/48 ore, e sono effettuate da corrieri con comprovata esperienza, come GLS e BRT.

Modalità di pagamento sicure e sinonimo di massima trasparenza terminano l’esperienza d’acquisto sul negozio digitale: carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario, in contanti con ritiro della merce in sede o finanziamento in tre rate grazie a Scalapay.