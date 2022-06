Star di TikTok chiede ai suoi follower di aiutarla a trovare l’assassino di suo figlio

Randon Lee è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: il 19enne era il figlio di una famosa star di TikTok. Si cerca ancora l'assassino.

Ophelia Nichols, star di TikTok in Usa, ha lanciato un appello sul social chiedendo aiuto per trovare l’assassino di suo figlio, ucciso a colpi di pistola.

Il figlio di Ophelia Nichols, nota star di TikTok statunitense con oltre 7 milioni di followers, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

Ora la donna sta supplicando la sua community di aiutarla a trovare il suo assassino, ancora a piede libero perché non identificato.

«Oggi sarebbe stato il 19° compleanno del mio bambino, ma ieri sera mi è stato portato via. Portato via dai fratelli, da mio marito e dalla nostra famiglia. Mio figlio è stato assassinato. Gli hanno sparato. […]Non vi ho mai chiesto niente, ma ho bisogno del vostro aiuto per questo».