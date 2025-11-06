Scintille in studio a “Chi l’ha Visto” tra l’avvocato De Rensis e la conduttrice Federica Sciarelli, dopo le dichiarazioni del cittadino rumeno Flavius Savu su Alberto Stasi.

Chi l’ha Visto, Savu: “Stasi andava con tutte”

A “Chi l’ha Visto” si è parlato del delitto di Garlasco e, la tensione si è accesa in studio quando si è parlato delle dichiarazioni di Flavius Savu, il cittadino rumeno, rientrato in Italia dopo l’arresto con mandato internazionale per estorsione nei confronti dell’ex rettore Gregorio Vitali, che dal carcere aveva accusato Alberto Stasi: “perché l’ha uccisa? Lui andava con tutte.

Chiara Poggi lo ha scoperto e gli aveva detto che avrebbe parlato.”

Chi l’ha Visto, scintille in studio tra l’avvocato De Rensis e Federica Sciarelli

In studio a “Chi l’ha Visto”, dopo le parole di Savu, l’avvocato di Alberto Stasi, De Rensis, ha risposto così: “la vita di Alberto Stasi nell’indagine di Vigevano è stata vivisezionata, mentre altre cose sono state guardare velocemente. Alberto era tutto il giorno all’università, impegnato con la tesi. Se avesse avuto un’altra relazione, nel clima colpevolista del 2017 lo avremmo saputo dopo due secondi.” A questo punto la conduttrice, Federica Sciarelli gli ha detto: “avvocato, lei se l’è presa, ma questo è quello che dice Savu.” E De Rensis: “no, sono tranquillissimo. Non vedo l’ora che questo signore vada in procura. Credo che non sarà importante ciò che potrà dire, ma ciò che potrà dare. Non dimentichiamo che questo signore ha detto cose anche sull’indagato odierno. Se ha delle cose da dire, le dica. Magari fossero state scandagliate tutte le vite all’epoca come quella di Alberto Stasi, forse oggi non saremmo qui.”