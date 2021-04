Stefania Orlando contro Matteo Salvini: “L’utero in affitto? Un abominio”

Durante l'ospitata di Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show, Stefania Orlando ha scritto un post contro ciò che ha detto il leader della Lega.

Stefania Orlando contro Matteo Salvini

Pur non facendo a chiare lettere il nome del leader della Lega Stefania Orlando ha scritto un post polemico contro ciò che lui ha affermato durante la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, parlando di unioni tra persone dello stesso sesso e di utero in affitto.

“Per me uno può fare l’amore con chi vuole, cenare, dormire e innamorarsi in libertà. Non mi interessa se sei trans, gay o etero. Della tua vita fai quello che ti pare e se ti discriminano vai in galera come già il codice prevede“, ha esordito Matteo Salvini, mentre Stefania Orlando attraverso i propri account social ha replicato: “Chissà perché quando si parla di utero in affitto e madri surrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali”.

Chissà perché quando si parla di #uteroinaffitto e #madrisurrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali #perdire — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 22, 2021

In tanti sui social hanno condiviso il punto di vista espresso da Stefania Orlando e hanno lodato la conduttrice per le sue parole.