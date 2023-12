Che Stefano De Martino esca insieme a Gilda D’Ambrosio non è di per sè una novità: i due sono stati spesso vicini e in tempi non sospetti si credeva che fossero una vera e propria coppia. Dopo i gossip e la fine (questa volta apre definitiva) con Belen Rodriguez, però, l’attenzione verso l’ex ballerino è più alta che mai.

Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio: la cena a Milano

Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio sono stati paparazzati nuovamente insieme: questa volta l’ex ballerino di Amici e l’influencer napoletana stavano camminando per le vie di Milano, fino a quando non sono entrati nel ristorante Casa Tobago. Lei, vestita con una pelliccia bianca, non si è per nulla nascosta e dal momento in cui è stata vista insieme al bel De Martino, il gossip è tornato a farsi feroce. I due sono una coppia o sono soltanto amici? Il settimanale ‘Gente’ se lo chiede, facendo riaccendere l’interesse verso questo possibile flirt.

Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio: nuova storia all’orizzonte?

“Con lei ho un’empatia fortissima” – aveva dichiarato De Martino quando tempo fa erano già uscite queste voci – “Non voglio che diventi amore, perché l’amore di coppia finisce sempre“. I due erano già molto amici nel lontano 2017 e in tutti questi anni non si sono mai persi di vista. Che sia arrivato il momento di fare, per entrambi, un importante passo l’uno verso l’altro?