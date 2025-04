Stefano De Martino, celebre per la sua carriera televisiva e il suo fascino, si rivela anche un papà dolcissimo. Durante una passeggiata al parco a Milano con il figlio Santiago, il conduttore dimostra tutto il suo amore paterno, regalando un momento di tenerezza. Ma è quando incontra Luna Marì che sorprende tutti con un gesto inaspettato.

Stefano De Martino e il rapporto con il figlio Santiago

Stefano De Martino e suo figlio Santiago condividono un legame profondo e affettuoso. Nonostante le sfide personali e professionali, il conduttore di “Affari Tuoi” ha sempre messo al primo posto la relazione con il suo bambino, nato dalla sua unione con Belén Rodríguez.

In diverse interviste, Stefano ha evidenziato quanto sia importante dedicare tempo di qualità a Santiago, sottolineando che i figli saranno grati non per le cose materiali a disposizione, ma per il tempo trascorso insieme.

Santiago abita a Milano con la madre, Belén Rodríguez, e recentemente si è trasferito nella loro nuova casa. Stefano De Martino, invece, ha raccontato che la sua vita si divide tra Roma, dove lavora come conduttore, e Milano, dove si dedica alla famiglia, con Santiago e, pare, anche Luna Marì al centro delle sue giornate. Nonostante la separazione, il loro rapporto è davvero splendido.

Stefano De Martino al parco: il toccante gesto con Santiago e Luna Marì

Un pomeriggio al parco con Stefano De Martino è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Chi, che lo hanno sorpreso mentre si rilassava con Santiago. In versione sportiva, De Martino si godeva il tempo con il figlio. Durante la giornata, hanno incontrato Patrizia Griffini con Luna Marì e si sono fermati a chiacchierare tra altalene e autoscontri.

I due fratelli sembrano molto legati, e Stefano ha subito mostrato un forte affiatamento anche con la piccola Luna Marì, la secondogenita di Belén, avuta da Antonino Spinalbese. Le foto ritraggono il conduttore mentre tiene in braccio la piccola, evidenziando il suo lato affettuoso.